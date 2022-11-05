Ліга Європи

Коуч Шахтаря — про жеребкування Ліги Європи.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів, які має очікування від жеребкування Ліги Європи, яке пройде в понеділок.

"Подивимось. Вісім команд, які в нас серед імовірних суперників, походять більше на Лігу чемпіонів, ніж на Лігу Європи. Проте це однаково великий виклик для нас. Те, що ми там, – величезний подвиг. Гадаю, той, хто дістане нас у суперники на жеребкуванні, також буде не дуже щасливим. Ми показали себе і заслужили на респект європейських клубів, уболівальників, преси. І ця робота має тривати, аби ми в такому тонусі чекали в лютому свого суперника", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

До речі, стало відомо, скільки Шахтар заробив в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.