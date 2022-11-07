Ліга Європи

Коментар тренера Шахтаря після жеребкування плей-оф ЛЄ.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився своєю думкою щодо суперника в плей-оф Ліги Європи, де Шахтарю дістався французький Ренн.

"Дістали гарного суперника, який показав себе в групі Ліги Європи. Надто у двох матчах із київським Динамо, яке двічі обіграв. Вони перебувають зараз на третьому місці в сильній французькій лізі, тож ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу. Однак повинні звернути увагу на те, що ми – Шахтар. Ми битимемось до кінця і віримо у свої сили. Є ще час підготуватися. Наразі ми зосереджені на УПЛ, де в чотирьох турах, що залишилися, хочемо заробити максимум очок. А до матчів із Ренном матимемо достатньо часу, щоб добре підготуватися. Від перегляду жеребкування в мене склалося таке враження, що представники Ренна, коли побачили Шахтар, теж не лишилися байдужими. Ми показали, на що здатні, і я впевнений, що вони теж відчувають повагу до нашої команди.

Ми стежимо так уважно не за командами, проти яких не граємо, а здебільшого за українськими клубами і вболіваємо за них, коли вони виступають у єврокубках. І ми в цих матчах переважно акцентували увагу на тому, як грає Динамо, а не Ренн. Проте одного футболіста французької команди я добре знаю – це Ловро Маєр. Коли я був тренером Динамо (Загреб), то працював із ним. Зараз він зірка Ренна: уся гра йде через нього, і він є ключовим футболістом. Тож це теж буде виклик для нього і для мене. Буде цікаво грати проти Ловро, адже це чудовий футболіст, що й показує цього сезону у Франції. Він є ключовим гравцем усього чемпіонату, й сьогодні ним цікавляться європейські клуби.

Де гратимемо перший матч? Кожен з нас – тренери, команда – хоче грати у вільному Києві, у Львові, в Україні, де змогли б прийти вболівальники та підтримати нас. Однак сьогодні ситуація є такою, що змушені думати про домашній матч у Варшаві. Треба бути сфокусованими на грі, змінити ми тут нічого не можемо. Попереду зимові збори, тож буде час, аби підготуватися до цього першого раунду плей-оф. Гадаю, на нас чекає дуже важкий матч. Але, ще раз повторю, ми – Шахтар, і ми битимемось до кінця", — приводить слова наставника офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, стикові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого.