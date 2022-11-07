Україна

Новий виклик в кар'єрі Яківа Кінарейкіна.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців, викликаних на збір у листопаді. У цьому списку один гравець СК Дніпро-1 – голкіпер Яків Кінарейкін, повідомляється на сайті "спортклубівців".

У межах підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21) молодіжна збірна України в період із 15-го до 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір у Грузії, під час якого зіграє два контрольні поєдинки.

19 листопада підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21-го — з молодіжною збірною Грузії. Початок обох матчів на полі Tbilisi Sea Technical Center Stadium — о 18.00 за місцевим часом (о 16.00 — за київським). Зазначимо, що обидва суперники синьо-жовтих також є учасниками Євро-2023 (U-21).

Відзначимо, що Яків Кінарейкін не зіграв жодного матчу в першій команді Дніпра-1.