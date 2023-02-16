Ліга Європи

Коуч дончан висловився щодо перемоги.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував перемогу з мінімальним відривом над Ренном у Лізі Європи (2:1).

"Я задоволений результатом. Це був наш перший офіційний матч за три місяці – ніколи не легко повертатися до гри після такої паузи. Без стресу, без адреналіну… товариські матчі – це не те ж саме.

Тому так, хочу похвалити мою команду за зусилля. Перший тайм був дуже хорошим. У нас було достатньо енергії, ми мали змогу демонструвати наші вміння.

Але ми знали, що підсядемо у другій половині матчу, і що Ренн піде вперед. Це трапилося, але нам вдалося їх втримати. Також у нас було декілька хороших шансів після перерви", — сказав Йовічевіч.

Дивіться відео голів та огляд матчу між донецьким Шахтарем та Ренном на Football.ua.