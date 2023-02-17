football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Ліга Європи

    17 лютого 2023, 00:56

    Женезіо: Моя команда гідно трималась, адже після першого голу ми змогли стримати тиск Шахтаря

    Тренер Ренну висловився про гру проти "гірників".

    Бруно Женезіо, Шахтар
    Бруно Женезіо, Шахтар 17 лютого 2023, 00:56

    Головний тренер французького Ренну Бруно Женезіо прокоментував поразку у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ від донецького Шахтаря.

    "Я хотів подивитись свіжих футболістів, які могли показати щось нове. Я тут не для того, щоб санкціонувати своїх гравців. Усвідомлював, що всі вони дорослі люди, роблячи вибір. Розумів, що таке може статися, адже інтенсивність матчу була високою. Не шкодую про свій вибір, а навіть лишився ним задоволений.

    Не думаю, що нам нічого сьогодні не вдалося. Мабуть, більшості проблем можна було уникнути, та я вдоволений, що ми показали мотивацію, чого раніше не виходило. Крім того, продемонстрували бойовий дух, тому про позитив теж не слід забувати.

    Я бачив проблему з довгими передачами. Суперник теж дестабілізував нас своєю грою. Тим не менш моя команда гідно трималась, адже після першого гола ми змогли стримати тиск Шахтаря. Уже потім вдалося створити свій шанс та забити гол. Ми мали труднощі в обороні, забагато відкриваючись. У другому таймі відзначились, а наприкінці поєдинку могла б статися червона картка, щоправда, матч уже було припинено".

    "По-перше, ми завжди зобов’язані перемагати, бо ми – Ренн. Частину матчу добре з цим справлялись, у другому таймі вдалося перехопити ініціативу і показати іншу гру для наших вболівальників.

    Останні невдачі команди?  Я не повторюватимусь. Ми мали проблеми з останньою передачею, та мотивація і бойовий дух були рівні. Це мене мотивує, і я впевнений у своїх гравцях. Для нас важливі не лише майбутні 10 днів, а й ті три місяці, що ми тренуватимемось та гратимемо", — сказав тренер.

    Дивіться відео голів та огляд матчу між донецьким Шахтарем та Ренном на Football.ua.

    Люди

    Бруно Женезіо

    Команди

    Ренн Шахтар

    Джерела

    ФК Шахтер (Донецк)

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Олександр Зінченко

    Англія

    16 февраля 2023Олександр Зінченко: лідер Арсеналу, фаворит Гвардіоли, талісман України
    Гравці Аталанти, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    14 февраля 2023Аталанта декласує Лаціо, Мілан нарешті перемагає, а Інтер не здолав Станковича: підсумки 22-го туру Серії А

    Микита Євтушенко

    14 февраля 2023Гвардіола дихає в спину Артеті перед "чемпіонською" зустріччю, суцільний цирк із суддівством: підсумки 23-го туру АПЛ
    Джеймі Байно-Гіттенс - Getty Images

    Роман Котляр

    13 февраля 2023Крутий матч у Лейпцигу, несподівана розгромна поразка гладбахської Боруссії та інші підсумки 20-го туру Бундесліги
    Миколенко проти Салаха /Getty Images

    Віталій Пасічний

    13 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: перевіряємо ваші знання про дербі Мерсісайда!
    Мартін Едегор, The Players Tribune

    Чтиво

    12 февраля 2023Мартін Едегор. Північний Лондон назавжди
    Андрій П'ятов та Тарас Степаненко, Getty Images

    інтерв'ю

    10 февраля 2023Степаненко: Я не можу сказати, коли закінчиться війна
    Павелко та Тимощук, фото уаф

    Гліб Скрипченко

    10 февраля 2023Топ-5 провалів українського футболу у 2022 році
    Лаутаро Мартінес в матчі з Міланом, getty images

    Гліб Скрипченко

    08 февраля 2023У столиці моди — чорно-синій модельєр, чергова сенсація від Сассуоло та інше: підсумки 21-го туру Серії А
    Збірна Німеччини - Getty Images

    Аналіз

    07 февраля 2023Криза у збірній Німеччини: чому невдачу на мундіалі не можна назвати провалом
    Гаррі Кейн, premierleague.com

    Микита Євтушенко

    07 февраля 2023Кейн б'є рекорди та допомагає Арсеналу, Миколенко знайшов свого тренера, невдача Мудрика: підсумки 22-го туру АПЛ
    Боруссія Дортмунд - Фрайбург - Getty Images

    Роман Котляр

    06 февраля 2023Дебютний гол Алле після повернення, Баварія здобула важку перемогу у Вольфсбурзі та інші 19-го туру Бундесліги

    Чтиво

    06 февраля 2023Найкращі трансфери Спортінга: як лісабонці заробили понад 750 млн євро у XXI сторіччі
    Кріштіану Роналду (Суперстар), Getty Images

    Віталій Пасічний

    05 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: згадайте все про Роналду
    Михайло Мудрик, ФК Челсі

    ТРАНСФЕРИ

    04 февраля 2023Англія трансферна. Зимові переходи. Підсумкова таблиця
    Жиру і Чалханоглу, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 февраля 2023Міланське дербі та Рома проти веселого Емполі: прев'ю до 21-го туру Серії А

    Чтиво

    03 февраля 2023Найдорожчі підписання Астон Вілли: як бірмінгемці витратили майже мільярд фунтів і не стали топклубом
    Їх тут не буде :) / Getty Images

    Віталій Пасічний

    02 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: назвіть тренера за його кар'єрою гравця
    Новый дiм Забарного / Getty Images

    Віталій Пасічний

    01 февраля 2023Клуб біля моря, бос з НХЛ та загроза Чемпіоншипу: що за команда придбала Забарного
    Колаж: Василь Войтюк

    Чтиво

    01 февраля 2023ТОП-10 трансферів зими
    Варта Ракув - Getty Images

    Роман Котляр

    31 января 2023Лідер несподівано втрачає очки з середняком, чемпіон не зміг скоротити відставання та інші підсумки 18-го туру Екстракляси
    Мадрид Сосьєдад - Getty Images

    Роман Котляр

    31 января 2023Перемога Барселони у дербі, Реал втратив очки з сан-себастьянським Реалом та інші підсумки 19-го туру Прімери
    Табло Сан-Сіро на матчі Мілан - Сассуоло, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    31 января 2023Черговий чемпіонський тріумф Наполі і ганьба Мілана та Ювентуса: підсумки 20-го туру Серії А
    Едуард Соболь, RC Strasbourg

    Трансфери

    30 января 2023ТОП-10 трансферів тижня: Гордон у Ньюкаслі, одноклубник для Зінченка в Арсеналі, Тете в АПЛ та інші
    Коло Муані та Камада - Getty Images

    Роман Котляр

    30 января 2023Чергова гольова дія від Коло Муані, перша поразка Баєра Алонсо з жовтня та інші підсумки 18-го туру Бундесліги
    Зінедін Зідан, Getty Images/The Athletic

    Другое

    30 января 2023Яке воно, майбутнє Зідана без збірної Франції?
    Массіміліано Аллегрі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    27 января 2023Ювентус проти Монци і сонячне дербі Наполі та Роми: прев'ю 20-го туру Серії А
    Фото: theathletic.com

    Серія А

    27 января 2023Скандал із Ювентусом жахливий для всієї Серії А: він може завдати шкоди
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    26 января 2023Суперсаби Дортмунда, Кельн відібрав очки в Баварії та інші підсумки 17-го туру Бундесліги

    Чтиво

    26 января 2023Матвієнко, Кайседо, Енцо та інші: ТОП-10 угод, які можуть відбутися до закриття трансферного вікна
    getty images

    CША

    26 января 2023Останній акорд Бейла, провал Торонто з Інсіньє та Бернардескі, сльози Ігуаїна: підсумки сезону MLS-2022
    Особливий / Getty Images

    Віталій Пасічний

    26 января 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: що ви знаєте про Моурінью
    ЕДУАРД СОБОЛЬ, ФОТО СТРАСБУР

    Чтиво

    25 января 2023Соболь у Страсбурі: усі переваги та ризики трансферу
    Миколенко против Лестера / Getty Images

    Віталій Пасічний

    25 января 2023Миколенко, Варді чи 26 новачків: найцікавіша гонка за виживання в історії АПЛ
    Радість Ді Марії, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    25 января 2023Покараний злочинець влаштував перестрілку з Богинею, Лаціо знищив Мілан: підсумки 19-го туру Серії А
    Premier League

    Микита Євтушенко

    24 января 2023Зінченко влаштував Фергі-тайм для Манчестер Юнайтед, гучний дебют Мудрика, Лемпард — все: підсумки 21-го туру АПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    24 января 2023Фестиваль голів у Дортмунді, битва Лейпцига з Баварією та інші підсумки 16-го туру Бундесліги
    Бекхем, Шевченко і Левандовскі, колаж Василя Войтюка

    Гліб Скрипченко

    23 января 2023Вони з нами у найважчу хвилину: іноземні футболісти та тренери, які підтримали Україну
    ВІКТОР ЦИГАНКОВ, ФК ЖИРОНА

    Трансфери

    23 января 2023ТОП-10 трансферів тижня: новий виклик Циганкова, Депай в Атлетіко та інше
    Михайло Мудрик, getty images

    Микита Євтушенко

    22 января 2023"Швидкість Мудрика зробила Мілнера схожим на мішок цементу": реакція на дебют українця
    Потрібно думати, як жити далі / Getty Images

    Віталій Пасічний

    20 января 2023Як жити Динамо без Циганкова: чотири сценарії розвитку
    Лео Мессі та Кріштіану Роналду, Getty Images

    Чтиво

    20 января 2023Чого варто очікувати від Кріштіану Роналду в Саудівській професійній лізі
    Михайло Мудрик, getty images

    Англія

    20 января 2023Довгострокові контракти Челсі: ризики та користь політики зі світу бейсболу
    football.ua

    Україна

    19 января 2023"Циганков коштує 50 чи 70 млн євро. Він — не раб Динамо": що говорив Ігор Суркіс під час трансферної саги українця
    Легенда! / Getty Images

    Віталій Пасічний

    18 января 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: перевіряємо ваші знання про Хосепа Гвардіолу
    Засмучений Грем Поттер / Getty Images

    Віталій Пасічний

    18 января 2023Відстали від трендів: у чому головна проблема Челсі
    Михайло Мудрик, twitter.com/ChelseaFC

    Микита Євтушенко

    18 января 2023Головне — не емблема на футболці: все про перехід Михайла Мудрика у Челсі

    Стрічка новин

    Лига Европы. Новости

       