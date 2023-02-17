Женезіо: Моя команда гідно трималась, адже після першого голу ми змогли стримати тиск Шахтаря

Ліга Європи

Тренер Ренну висловився про гру проти "гірників".

Головний тренер французького Ренну Бруно Женезіо прокоментував поразку у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ від донецького Шахтаря.

"Я хотів подивитись свіжих футболістів, які могли показати щось нове. Я тут не для того, щоб санкціонувати своїх гравців. Усвідомлював, що всі вони дорослі люди, роблячи вибір. Розумів, що таке може статися, адже інтенсивність матчу була високою. Не шкодую про свій вибір, а навіть лишився ним задоволений.

Не думаю, що нам нічого сьогодні не вдалося. Мабуть, більшості проблем можна було уникнути, та я вдоволений, що ми показали мотивацію, чого раніше не виходило. Крім того, продемонстрували бойовий дух, тому про позитив теж не слід забувати.

Я бачив проблему з довгими передачами. Суперник теж дестабілізував нас своєю грою. Тим не менш моя команда гідно трималась, адже після першого гола ми змогли стримати тиск Шахтаря. Уже потім вдалося створити свій шанс та забити гол. Ми мали труднощі в обороні, забагато відкриваючись. У другому таймі відзначились, а наприкінці поєдинку могла б статися червона картка, щоправда, матч уже було припинено".

"По-перше, ми завжди зобов’язані перемагати, бо ми – Ренн. Частину матчу добре з цим справлялись, у другому таймі вдалося перехопити ініціативу і показати іншу гру для наших вболівальників.

Останні невдачі команди? Я не повторюватимусь. Ми мали проблеми з останньою передачею, та мотивація і бойовий дух були рівні. Це мене мотивує, і я впевнений у своїх гравцях. Для нас важливі не лише майбутні 10 днів, а й ті три місяці, що ми тренуватимемось та гратимемо", — сказав тренер.