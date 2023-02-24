Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 19:45.
Нант - Ювентус, Getty Images
24 лютого 2023, 10:12
Туринський Ювентус у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи у гостях впевнено обіграв французький Нант (3:0) та пройшов у наступну стадію турніру.
Перемогу команді Массіміліано Аллегрі принесли забиті м'ячі у виконанні вінгера Анхеля Ді Марії, який оформив хет-трик — вперше за п'ять років.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нант — Ювентус в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:
Нант — Ювентус 0:3 (перший матч 1:1)
Голи: Ді Марія, 5, 20, 78.
Нант: Лафон — Кастелетто, Паллуа, Жиротто, Сантонз — Чирівелья (Траоре, 24), Моллі (Гуссанд, 73), Сіссоко (Мутуссамі, 46), Сімон (Мустафа Мохамед, 73), Блас, Депор (Ганаго, 46).
Ювентус: Щесни — Де Шильйо (Куадрадо, 64), Даніло (Бонуччі, 82), Бремер, Алекс Сандро — Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич (Ілінг, 82), Ді Марія (Паредес, 82), Кін (Влахович, 64).
Попередження: Траоре — Куадрадо.
Вилучення: Паллуа, 18 (пряма червона).