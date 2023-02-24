Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 19:45.

Туринський Ювентус у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи у гостях впевнено обіграв французький Нант (3:0) та пройшов у наступну стадію турніру.

Перемогу команді Массіміліано Аллегрі принесли забиті м'ячі у виконанні вінгера Анхеля Ді Марії, який оформив хет-трик — вперше за п'ять років.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нант — Ювентус в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Нант — Ювентус 0:3 (перший матч 1:1)

Голи: Ді Марія, 5, 20, 78.

Нант: Лафон — Кастелетто, Паллуа, Жиротто, Сантонз — Чирівелья (Траоре, 24), Моллі (Гуссанд, 73), Сіссоко (Мутуссамі, 46), Сімон (Мустафа Мохамед, 73), Блас, Депор (Ганаго, 46).

Ювентус: Щесни — Де Шильйо (Куадрадо, 64), Даніло (Бонуччі, 82), Бремер, Алекс Сандро — Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич (Ілінг, 82), Ді Марія (Паредес, 82), Кін (Влахович, 64).

Попередження: Траоре — Куадрадо.

Вилучення: Паллуа, 18 (пряма червона).