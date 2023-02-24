Крім них на нагороду претендують ще двоє футболістів.
Анхель Ді Марія, Getty Images
24 лютого 2023, 09:50
Вчора, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися всі учасники наступної стадії турніру.
За підсумками минулих матчів УЄФА назвав чотирьох претендентів на нагороду найкращого голу тижня у Лізі Європи.
Так, серед них виявилися вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія, півзахисник Роми Пауло Дібала, хавбек Баєра Есекьєль Паласіос і гравець Спортінга Педру Гонсалвеш.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Трубін — претендент на звання гравця тижня у Лізі Європи.