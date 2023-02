Вчора, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися всі учасники наступної стадії турніру.

За підсумками минулих матчів УЄФА назвав чотирьох претендентів на нагороду найкращого голу тижня у Лізі Європи.

Так, серед них виявилися вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія, півзахисник Роми Пауло Дібала, хавбек Баєра Есекьєль Паласіос і гравець Спортінга Педру Гонсалвеш.

🔥 A, B, C or D...



Which #UEL goal gets your vote? 😍@Heineken || #UELGOTW