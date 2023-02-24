Єдиний український клуб в єврокубках дізнався суперника на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2022/2023.
Шахтар, фото ФК Шахтар
24 лютого 2023, 13:20
Другий за значенням єврокубковий турнір підходить до стадії 1/8 фіналу. Після матчів у відповідь у рамках 1/16 відбулося жеребкування наступної стадії.
Україну в Лізі Європи, та й в єврокубках загалом, представляє донецький Шахтар. В 1/8 фіналу "гірники" зіграють з нідерландським Феєноордом.
Феєноорд посідає першу сходинку в чемпіонаті Нідерландів. В групі ЛЄ роттердамці посіли перше місце в групі з Мітьюланном, Лаціо та Штурмом Грац.
Шахтар в 1/16 фіналу турніру пройшов французький Ренн.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 9 та 16 березня.