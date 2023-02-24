Ліга Європи

Єдиний український клуб в єврокубках дізнався суперника на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2022/2023.

Другий за значенням єврокубковий турнір підходить до стадії 1/8 фіналу. Після матчів у відповідь у рамках 1/16 відбулося жеребкування наступної стадії.

Україну в Лізі Європи, та й в єврокубках загалом, представляє донецький Шахтар. В 1/8 фіналу "гірники" зіграють з нідерландським Феєноордом.

Феєноорд посідає першу сходинку в чемпіонаті Нідерландів. В групі ЛЄ роттердамці посіли перше місце в групі з Мітьюланном, Лаціо та Штурмом Грац.

Шахтар в 1/16 фіналу турніру пройшов французький Ренн.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 9 та 16 березня.