Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 22:00.

Італійська Рома у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі здобула перемогу над австрійським Зальцбургом з рахунком 2:0.

Перемогу команді Жозе Моурінью принесли забиті м'ячі у виконанні Белотті та Дібали, які відзначилися результативними ударами у першому таймі.

Для Роми це було повернення, оскільки у першій грі австрійці були сильнішими з рахунком 1:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — РБ Зальцбург в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Рома — РБ Зальцбург 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Белотті, 33, Дібала, 40.