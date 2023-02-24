Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 22:00.
Рома — РБ Зальцбург, Getty Images
24 лютого 2023, 12:17
Італійська Рома у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі здобула перемогу над австрійським Зальцбургом з рахунком 2:0.
Перемогу команді Жозе Моурінью принесли забиті м'ячі у виконанні Белотті та Дібали, які відзначилися результативними ударами у першому таймі.
Для Роми це було повернення, оскільки у першій грі австрійці були сильнішими з рахунком 1:0.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — РБ Зальцбург в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:
Рома — РБ Зальцбург 2:0 (перший матч — 0:1)
Голи: Белотті, 33, Дібала, 40.