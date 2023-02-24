Ліга Європи

Гравець МЮ розповів, що допомогло здолати Барселону в Лізі Європи.

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес прокоментував перемогу над Барселоною в 1/16 Ліги Європи.

"Ми вірили до кінця та отримали винагороду. Ми не подарували їм жодного м'яча. Я не можу повторити на камеру те, що тен Гаг сказав у перерві. Він зарядив нас, бо команда виглядала не так гостро, як в останніх кількох матчах.

Барселона — складний суперник, дуже хороша команда. Володіючи м'ячем, вони змушують тебе багато бігати. У них у команді є дуже досвідчені гравці. Коли ти бігаєш за м'ячем, доводиться докладати вдвічі більше зусиль.

На щастя, у другому таймі все змінилося", – сказав захисник МЮ в інтерв'ю ESPN.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.