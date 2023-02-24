Ліга Європи

Коуч англійців підбив підсумки матчу проти каталонців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Барселоною в 1/16 Ліги Європи.

"Перший тайм вийшов пласким. Ми мали хороші моменти, але ми пропустили необов'язковий гол. Знали, що Антоні та Гарначо додадуть швидкості. Вони нікого не бояться.

Це блискуча перемога. Ми обіграли Барселону, яка лідирує з перевагою у вісім очок у чемпіонаті Іспанії. Ми чудово зіграли та запам'ятаємо цю перемогу. Вона посилить нашу віру у те, що ми можемо вигравати великі матчі.

Всі бачили, наскільки це важливо для гравців. Я не був свідком такого дуже довго. Ці хлопці грають просто із фантастичною стратою", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.