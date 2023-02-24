Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 22:00.

Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі здобув перемогу над Барселоною з рахунком 2:1.

Перемогу "червоним дияволам" принесли забиті м'ячі у виконанні Фреда та Антоні, а у "блаугранас" єдиний м'яч забив Левандовські, який реалізував пенальті.

Таким чином, МЮ пройшов у наступну стадію турніру, оскільки перша гра закінчилася з рахунком 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Барселона 2:1 (перший матч — 2:2)

Голи: Фред, 47, Антоні, 73 — Левандовські, 18 (пенальті)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака (Далот, 67), Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред — Фернандеш, Веггорст (Антоні, 46), Санчо (Гарначо, 67) — Рашфорд (Мактоміней, 88)

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Алонсо, 82), Кунде, Крістенсен, Бальде — Де Йонг, Бускетс, Кессьє — Рафінья (Фаті, 75), Левандовські, Роберто (Торрес, 70)