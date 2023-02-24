Ліга Європи

Аргентинський вінгер протягнув Ювентус у наступний раунд.

Після завершення 1/16 фіналу Ліги Європи організатори обрали найкращого гравця тижня у змаганні.

Ним став вінгер туринського Ювентуса Анхель Ді Марія. Команда пройшла в 1/8, а аргентинець оформив хет-трик у ворота Нанту.

У голосуванні він обійшов воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна, хавбека Баєра Флоріана Вірца та захисника Йосіпа Юрановича з Уніона Берлін.

Автором найкращого голу тиєня став також Ді Марія. Йому вдалося забити шедевральний м'яч.

Раніше повідомлялось, що Анхель Ді Марія став найвіковішим автором хет-трику в Лізі Європи за шість років.