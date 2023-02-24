Ліга Європи

Це перший хет-трик для аргентинця з 2018 року.

Туринський Ювентус у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи обіграв французький Нант (3:0) і пройшов у наступну стадію турніру.

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився вінгер "старої синьйори" Анхель Ді Марія, для якого це був перший хет-трик з 2018 року.

За інформацією OptaJoe, Ді Марія забив три м'ячі у ворота Нанта у віці 35 років та 9 днів, що дозволяє йому стати самим віковим футболістом, який оформив хет-трик у Лізі Європи за останні шість років.

У лютому 2017 року хет-трик оформив Златан Ібрагімович, якому тоді було 35 років та 136 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нант — Ювентус.