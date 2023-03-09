Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 19:45.
Спортінг - Арсенал, GETTY IMAGES
09 березня 2023, 22:33
В рамках 1/8 фіналу Ліги Європи португальський Спортінг зіграв внічию з англійським Арсеналом — 2:2.
За лондонців забив Саліба, а Моріта відзначився автоголом. Португальці відповіли голами Інасіу та Паулінью. Матч-відповідь поміж лісабонським Спортінгом та лондонським Арсеналом відбудеться за тиждень — 16 березня, на полі стадіону Емірейтс.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Спортінг — Арсенал в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:
Спортінг — Арсенал 2:2
Голи: Інасіу, 34, Паулінью, 55 — Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)
Спортінг: Адан — Сен Жюст, Коатес, Інасіу — Ешгаю (Діоманде, 77), Гонсалвеш, Моріта, Рейс — Едвардс (Іссахаку, 88), Паулінью (Шерміті, 77), Трінкан (Нуну Сантуш, 71).
Арсенал: Тернер — Б. Вайт, Саліба, Ківьор (Габріел, 72), Зінченко (Томіясу, 64) — Вієйра, Жоржиньйо (Сміт-Роу, 72), Джака — Сака, Мартінеллі, Нельсон (Парті, 71).
Попередження: Коатес, Моріта — Зінченко, Мартінеллі