Україна

На заробітну плату чиновників ідуть солідні суми — мільйони гривень.

Журналістське розслідування YouTube-каналу Гроші розкрило зарплати функціонерів УАФ та його підприємств у 2021 та 2022 роках.

За інформацією джерела, дохід першого віце-президента УАФ Алана Плієва в листопаді 2022 року склав 226 тисяч гривень, а попередні місяці були суми не менші за цю.

Скандальний генеральний директор Юрій Запісоцький отримує 268 тисяч гривень.

Віце-президент Олег Блохін отримує 172 тисячі гривень, Ігор Бєланов – 125 тисяч, Анатолій Дем'яненко – 225 тисяч, а Олексій Михайличенко – 329 тисяч.

Голова комітету етики Франческо Баранка отримує 471 тисячу гривень, куратор комітету арбітрів Нікола Ріццолі – 376 тисяч, голова комітету арбітрів Лучано Лучі – 675 тисяч.

Насамкінець доходи підприємства УАФ Маркетинг. Генеральний директор компанії Роман Волинець у березні 2021 року отримав 1 мільйон 944 тисячі гривень, а в листопаді сума виплат склала — 1 млн 84 тисячі гривень. Середня зарплата за місяць – близько 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, наразі президента УАФ Андрія Павелка підозрюють у фінансових махінаціях, через що його було усунуто з посади Печерським судом Києва.