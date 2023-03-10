Ліга Європи

Форвард Шахтаря — про нічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Феєнордом.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар зіграв унічию з нідерландським Феєнордом (1:1).

Нападник "гірників" Мар'ян Швед поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Навіть рахунок 0:0 за такої гри був би непоганим результатом. Але ми перемагали, і команда в роздягальні розчарована, тому 1:1 – це не дуже добре. Хоча все вирішуватиметься в Роттердамі, побачимо, як буде".



"Чи вплануло на результат те, що флангові гравці Шахтаря» були без підтримки? Так, звісно, адже два основні флангові оборонці пропускали цю гру. З Ренном Конопля заробив пенальті, Богдан Михайліченко теж зліва дуже непогано виглядає. Без них було важко, і це було помітно. Але в наступному матчі вони вже будуть з командою, тому сподіваюсь на позитивний результат".



"Повернення до складу основних захисників на матч-відповідь буде одним з наших підсилень. Але якщо кожен додасть, то будемо краще виглядати і битись за вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи", — цитує слова Шведа офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Феєнорд ви можете на Football.ua.