Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 22:00.

Донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з голландським Феєнордом (1:1).

Команда Ігора Йовічевича оборонялася більшу частину матчу, але все ж таки на 79 хвилині Ярослав Ракицький неймовірним чином переправив м'яч у ворота після розіграшу кутового.

Проте за десять хвилин голландці розпечатали ворота Анатолія Трубіна зусиллями Бульяуде, який точно пробив головою.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Феєнорд в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Шахтар — Феєнорд 1:1

Голи: Ракицький, 79 — Бульяуде, 89.

Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов — Степаненко — Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62) — Траоре (Келсі, 61).



Феєнорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Данило, Ідріссі (Ділросун, 74).



Попередження: Віффер.