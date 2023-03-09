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Шахтар — Феєнорд 1:1
Голи: Ракицький, 79 — Бульяуде, 89

Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов — Степаненко — Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62) — Траоре (Келсі, 61).

Феєнорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Данило, Ідріссі (Ділросун, 74).

Попередження: Віффер