Ліга Європи
09 березня 2023, 23:54
Шахтар не втримав нелогічну перемогу над Феєнордом
Команда Ігора Йовічевіча поступалась суперникам за багатьма показниками, проте певний час гри була дуже близькою до перемоги.
Шахтар — Феєнорд, фото ФК Шахтар Донецьк
09 березня 2023, 23:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Феєнорд 1:1
Голи: Ракицький, 79 — Бульяуде, 89
Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов — Степаненко — Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62) — Траоре (Келсі, 61).
Феєнорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Данило, Ідріссі (Ділросун, 74).
Попередження: Віффер