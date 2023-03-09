Ліга Європи

Шахтар не втримав нелогічну перемогу над Феєнордом

Команда Ігора Йовічевіча поступалась суперникам за багатьма показниками, проте певний час гри була дуже близькою до перемоги.

Шахтар — Феєнорд, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Феєнорд 1:1

Голи: Ракицький, 79 — Бульяуде, 89



Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов — Степаненко — Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62) — Траоре (Келсі, 61).



Феєнорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Данило, Ідріссі (Ділросун, 74).



Попередження: Віффер