Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 22:00.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА туринський Ювентус здобув мінімальну перемогу над Фрайбургом.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став Анхель Ді Марія, який і приніс до активу "старої синьйори" переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів першого матчу Ювентус — Фрайбург в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:



Ювентус - Фрайбург 1:0

Гол: Ді Марія, 53

Ювентус: Щенсни — Куадрадо, Алекс Сандро (Бонуччі 23), Бремер, Даніло - Ді Марія, Костич (Кін 78), Рабьо, Локателлі, Міретті (Фаджолі 46) — Влахович (Кьєза 67)

Фрайбург: Флеккен — Лінхарт (Гульде 68), Гінтер, Сільдія, Гюнтер — Кюблер, Гьофлер, Еггештайн (Кайтель 59), Гріфо - Шаллаї (Доан 59), Гелер (Грегорич 88)