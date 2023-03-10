Ліга Європи

Унікальне досягнення іспанського голкіпера Вільярреала.

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій Вільярреал зіграв внічию з Андерлехтом (1:1). В складі "жовтої субмарини" весь матч у воротах відіграв іспанський голкіпер Хосе Рейна.

Як повідомляється в офіційному твіттері Ліги Конференцій, на момент поєдинку Рейні виповнилось 40 років та 190 днів. Іспанський голкіпер став найстаршим гравцем в історії турніру.

В поточному сезоні Ліги Конференцій Рейна зіграв 2 матчі і пропусти 2 голи. Раніше іспанець грав за Ліверпуль, Наполі, Барселону, Мілан, Астон Віллу та Баварію.