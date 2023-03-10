Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса (4:1).

"Ми грали дуже добре в обох таймах. До перерви ми мали вести 3:0, але припустилися однієї помилки і закінчили 1:1. Ми забили кілька добрих м'ячів, дали фанатам привід виявити підтримку — і вони це зробили, за що ми дуже вдячні.

Ставлення до справи було відмінним, ми добре працювали з м'ячем, здорово змінювалися та робили забігання за спини захисникам. Ми створили багато моментів.

Завжди чудово бачити, як команда реагує на невдачі. Ми не вперше цього сезону починаємо все заново. Ця команда має характер, тож віддаю їй належне.

Веггорст був близький до голу багато разів. Він створював моменти для інших та заслужив забити свій м'яч. Бруну був чудовий, вів команду за собою, диктуючи хід гри і віддаючи хороші передачі, а потім сам забив", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що півзахисник МЮ Бруну Фернандеш претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи, а форвард Антоні – на автора найкращого гола.