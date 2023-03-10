Ліга Європи

Капітан голландського клубу проаналізував перший матч з Шахтарем.

Півзахисник Феєнорда Оркун Кекчю прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (1:1).

"Здебільшого ми володіли м'ячем і дуже мало створили у першому таймі. Ми створили трохи більше у другому таймі. Ми мали дотиснути, але пропустили зі стандарту. Тепер нам є над чим працювати.

Насправді мало що пішло не так. Ми все одно маємо проаналізувати це ще раз і зробити свою роботу ще краще. Ми створюємо достатньо, щоби перемагати. Я відчуваю, що ми створили достатньо шансів для перемоги.

Наперед не знаєш, чого чекати від такого суперника. Опинившись на полі, ти просто відчуваєш, що ти на висоті, особливо з м'ячем. Потім ми маємо створювати та реалізовувати можливості. Я не відчував, що ми пропустимо. Після цього ми не сміялися у роздягальні.

Я втомився від того факту, що ми завжди маємо робити все правильно на фінальному етапі. Могли забивати й більше. І це не вперше. Нам завжди доводиться надолужувати втрачене. Ми повинні позбутися цього. Набагато легше грати у футбол, коли ти ведеш у рахунку. Вдома, ми маємо повернутися на переможний шлях", — наводить слова Кекчю fr12.nl.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.