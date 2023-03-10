Ліга Європи

Слова аргентинця після мінімальної перемоги в матчі Ліги Європи.

Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія прокоментував виступ команди в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фрайбурга (1:0).

"У мене були легкі болючі відчуття, але це звичайна втома після стільки матчів. Було важливо попрацювати старанно та перемогти. Я радий, що допоміг команді та сподіваюся продовжити це робити.

Ми зробимо все, що у наших силах, аби виграти Лігу Європи. Це одна із наших цілей, як і Кубок Італії. Ми постараємося виграти обидва трофеї", – заявив Ді Марія.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.