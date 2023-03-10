Ліга Європи

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Реалом Сосьєдадом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реала Сосьєдада (2:0).

"Мені сподобалася організація, зусилля та емпатія на полі. Ми всі допомагали один одному. Важко грати проти команд, які грають ромбом у півзахисті. Нам потрібен був сильний менталітет, тому що коли у вас немає м'яча протягом тривалого часу, менталітет має вирішальне значення.

Ми контролювали матч, незважаючи на менше володіння м'ячем. Другий гол був важливим, і ми забили його в той момент, коли могли просто спокійно довести гру до перемоги.

Цей результат хороший лише в тому випадку, якщо ми не пропустимо в Іспанії три м'ячі. Я ніколи не скажу, що це хороший результат після першого матчу", — наводить слова Моурінью Football Italia.

Раніше повідомлялося, що нападник Роми Пауло Дібала претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.