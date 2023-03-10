Ліга Європи

Крім нього на нагороду претендують Тапсоба та Боніфейс.

Цього тижня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- захисник Байєра Едмонд Тапсоба, який відзначився голом у матчі проти Ференцвароша (2:0);

- півзахисник МЮ Бруну Фернандеш, який забив гол і віддав гольову передачу в поєдинку проти Бетіса (4:1);

- нападник Роми Паулу Дібала, який віддав асист у грі з Реалом Сосьєдадом (2:0);

- форвард Юніона Віктор Боніфас, який оформив дубль у матчі з Уніоном (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш — лідер Ліги Європи за кількістю голів та асистів з сезону-2019/20.