Крім нього на нагороду претендують Тапсоба та Боніфейс.
Бруну Фернандеш, Getty Images
10 березня 2023, 09:45
Цього тижня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- захисник Байєра Едмонд Тапсоба, який відзначився голом у матчі проти Ференцвароша (2:0);
- півзахисник МЮ Бруну Фернандеш, який забив гол і віддав гольову передачу в поєдинку проти Бетіса (4:1);
- нападник Роми Паулу Дібала, який віддав асист у грі з Реалом Сосьєдадом (2:0);
- форвард Юніона Віктор Боніфас, який оформив дубль у матчі з Уніоном (3:3).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш — лідер Ліги Європи за кількістю голів та асистів з сезону-2019/20.