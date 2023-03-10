Ліга Європи

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Реалом Сосьєдад.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Суперник володів м'ячем і створював проблеми, але треба віддати належне нам, нашим гравцям. Вони діяли організовано, було видно порозуміння.

Проти ромба складно грати – це не щось нове, але важкий виклик. Ми контролювали гру, причому інколи навіть без м'яча, забили важливий другий гол.

Ель-Шаараві зіграв у захисті, йому це далося нелегко. Це стратегічне рішення і прийняти його було непросто. У нас був лише один нападник на лавці. Пам'ятається, учора у Баварії у запасі сиділи Гнабрі, Сане та Мане. Мені б хотілося хоча б одного з них – може, я замінив би Дібалу, і нам би вдалося забити ще один м'яч.

На нас чекає важкий тиждень. Після матчу-відповіді з Сосьєдадом ми зустрінемося з Лаціо. Для мене це такий самий матч, як проти Мілана чи Ювентуса, але в цьому місті ставлення до нього інше", — цитує португальця Sky Sport Italia.

Раніше повідомлялося, що нападник Роми Пауло Дібала претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.