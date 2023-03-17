Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Заявка збірної Португалії.

Головний тренер португальців Роберто Мартінес оголосив склад із 26 футболістів, які готуватимуться до ігор кваліфікації Євро-2024 з Ліхтенштейном та Люксембургом.

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома);

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Баварія), Данілу Перейра (ПСЖ), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Діогу Лейте (Уніон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд);

Півзахисники: Жоау Пальінья (Фулгем), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Маріу (Бенфіка), Матеу, Отавіо (Порту), Вітінья (ПСЖ);

Нападники: Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Гонсалу Рамуш (Бенфіка), Жоау Феліш (Челсі), Рафаел Леау (Мілан) та Діогу Жота (Ліверпуль).

В рамках відбору до Євро-2024 Португалія зіграє з Ліхтенштейном 23 березня, з Люксембургом – 26 березня. Матчі відбору покаже платформа MEGOGO.