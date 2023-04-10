Ліга Європи

Француз готовий до матчу зі Спортінгом.

У четвер, 13 квітня, Ювентус зіграє зі Спортінгом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Як повідомляє, Pazzi Di Fanta, "бьянконеррі" зможуть розраховувати на півзахисника Поля Погба.

За інформацією джерела, француз нарешті відновився від м'язової травми, яку він отримав місяць тому.

Цього сезону у Погба лише два матчі за Ювентус. Першу гру після повернення він зіграв 28 лютого, після чого отримав чергову травму.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво Ювентуса роздратовано систематичними травмами свого хавбека Поля Погба, тому француза хочуть продати влітку.

Директор туринського клубу Франческо Кальво спростував цю інформацію.