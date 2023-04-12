Ернан прогнозує перемогу команди з Ломбардії.
Ернан Креспо - Getty Images
12 квітня 2023, 12:50
Колишній нападник Ернан Креспо вважає, що Мілан має перевагу над Наполі у чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів, називаючи їх фаворитами на перемогу.
Обидві сторони змагатимуться в італійській парі в чвертьфіналі головного клубного турніру Європи, володар скудетто проти команди, яка готова вирвати титул.
У розмові з La Gazzetta dello Sport Креспо оцінив шанси Мілана з Наполі в чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пояснив, чому він вважає, що його колишній клуб має перевагу.
"Я бачу фаворита, і це Мілан. По-перше, сильно відчувається підтримка Сан-Сіро. По-друге, успіх у Неаполі може додати серйозної впевненості в собі команді Піолі. З тактичної точки зору я думаю, що "россонері" використовуватимуть дуже високий пресинг.
Леау може вскрити оборону Наполі, а Тоналі вносить справжній баланс у центрі поля".
Переможець цього матчу зустрінеться з тріумфатором пари Інтер – Бенфіка, в першому акті якого перемогу святкував віце-чемпіон Італії, у півфіналі Ліги чемпіонів, створивши захоплюючий шлях до фіналу.