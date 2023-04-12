Італія

Ернан прогнозує перемогу команди з Ломбардії.

Колишній нападник Ернан Креспо вважає, що Мілан має перевагу над Наполі у чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів, називаючи їх фаворитами на перемогу.

Обидві сторони змагатимуться в італійській парі в чвертьфіналі головного клубного турніру Європи, володар скудетто проти команди, яка готова вирвати титул.

У розмові з La Gazzetta dello Sport Креспо оцінив шанси Мілана з Наполі в чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пояснив, чому він вважає, що його колишній клуб має перевагу.

"Я бачу фаворита, і це Мілан. По-перше, сильно відчувається підтримка Сан-Сіро. По-друге, успіх у Неаполі може додати серйозної впевненості в собі команді Піолі. З тактичної точки зору я думаю, що "россонері" використовуватимуть дуже високий пресинг.

Леау може вскрити оборону Наполі, а Тоналі вносить справжній баланс у центрі поля".

Переможець цього матчу зустрінеться з тріумфатором пари Інтер – Бенфіка, в першому акті якого перемогу святкував віце-чемпіон Італії, у півфіналі Ліги чемпіонів, створивши захоплюючий шлях до фіналу.