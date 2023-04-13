Ліга Європи

Тренер "червоних дияволів" — про майбутній матч.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг дав коментар напередодні матчу Ліги Європи проти Севільї.

"Севілья? Вони дуже сильні. У них є історія в цьому змаганні, і ви повинні викластися з усіх сил, щоб перемогти їх. Нам потрібен хороший результат у першому матчі, і цей результат не може бути меншим за перемогу.

Ми хочемо грати динамічно і дивувати суперників. Ускладнити читання нашої гри. Ми захищаємося 11 гравцями і атакуємо також. Тож ми працюємо над цим кожен день і в кожній зустрічі – ми повинні вдосконалювати свою гру", — наводить слова нідерландського тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч між Манчестер Юнайтед та Севільєю відбудеться 13 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.