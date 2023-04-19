Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та львівський Рух.
Сергій Запорожець, фото ФК Інгулець
19 квітня 2023, 12:39
Петровський Інгулець прийматиме львівський Рух у перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги.
Сергій Ковалець, після поразки від ковалівського Колосу (0:1), залучив до стартового складу Нагієва на правий фланг оборони, тоді як Запорожець повернеться до центру поля, а Козак та Резепов долучаться до атакувальної трійки.
Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Слюбика в центрі захисту.
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін, Козак, Резепов.
Запасні: Білик, Павлов, Козиренко, Поспєлов, Коробенко, Мельничук, Одарюк, Осипенко, Кравчук, Сидоренко, Сітало.
Запасні: Ледвій, Руніч, Притула, Джеферсон, Едсон, Кітела, Альваренга, Холод, Столярчук, Михальчук, Карабін.
Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Слюсар, Лях — Довгий, Підгурський — Мисик, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.
Гра Інгулець — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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