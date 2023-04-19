Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та львівський Рух.

Петровський Інгулець прийматиме львівський Рух у перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Ковалець, після поразки від ковалівського Колосу (0:1), залучив до стартового складу Нагієва на правий фланг оборони, тоді як Запорожець повернеться до центру поля, а Козак та Резепов долучаться до атакувальної трійки.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Слюбика в центрі захисту.

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін, Козак, Резепов.

Запасні: Білик, Павлов, Козиренко, Поспєлов, Коробенко, Мельничук, Одарюк, Осипенко, Кравчук, Сидоренко, Сітало.



Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Слюсар, Лях — Довгий, Підгурський — Мисик, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.