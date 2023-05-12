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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 11 травня:

Перші матчі ½ фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. Рома мінімально обіграла Баєр, а Ювентус не зміг подолати Севілью у Лізі Європи. У Лізі конференцій Фіорентина поступилася Базелю, а Вест Гем обіграв АЗ.

Арсенал втратив Олександра Зінченка. Захисник отримав травму литкового м'яза в поєдинку проти Ньюкасла. Крім того, до кінця сезону не зіграє й інший захисник команди — Вільям Саліба.

Втрата очок Дніпра-1. Олександрія, услід за Шахтарем, у скандальному матчі відібрала очки в Дніпра-1

Покарання екс гравця Динамо. Колишній гравець Динамо Корзун отримав рік дискваліфікації за договірні матчі — його клуб позбавили чемпіонства.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.