Ліга Європи

Італієць все ж розраховує, що саме його команда проб'ється у фінал.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі висловився напередодні другого півфінального матчу Ліги Європи проти Севільї.

"Севілья — сильна команда, яка добре грала у Турині. Пропущений гол трохи вибив нас із колії, але у другій половині ми додали. Ми розуміємо, що Севілью підтримуватимуть її фанати, але будемо готові до всього.

Коли ти такий близький до фінішу, хочеться якнайшвидше його досягти, проте слід зберігати спокій. Гравці показали, що це розуміють. Ми багато зробили, щоб дістатися цієї стадії, і сьогодні у нас буде можливість заробити путівку до Будапешту і вийти в ще один фінал", — сказав Аллегрі.

Нагадаємо, перша зустріч цих команд завершилась результативною нічиєю — 1:1. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Севільї та Ювентуса розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.