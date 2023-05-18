Ліга Європи

Півзахисник вважає, що команда мусить викластись більше, ніж на сто відсотків.

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц поділився думками перед другим півфіналом Ліги Європи проти римської Роми.

"Це найважливіший матч у сезоні. Весь клуб з нетерпінням на нього чекає. У нас вийдуть на поле одинадцять гравців, які добре підготовлені. Наша команда віддасть усі сили, щоби вийти у фінал", — підкреслив німець.

Нагадаємо, перший матч закінчився мінімальною перемогою римлян — 1:0. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Баєра і Роми розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.