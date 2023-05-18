Ліга Європи

Футболіст пообіцяв, що туринці докладуть максимальних зусиль для потрапляння у вирішальний поєдинок.

Захисник Ювентуса Хуан Куадрадо висловився напередодні другого півфінального матчу Ліги Європи проти Севільї.

"Не можна дозволяти Севільї грати в її манері, треба високо пресингувати та зустрічати суперників на їхній половині поля. У нас велика команда із великим досвідом. Севілья — чудова команда, і сьогоднішній матч нагадуватиме фінал.

Чи найважливіший це матч у Юве в моїй кар'єрі? Важливих матчів було багато і це ще один. Постараємось із партнерами зробити все, щоб вийти у фінал. Для мене і для всіх нас це чудова нагода досягти серйозної мети після непростого року", - сказав колумбієць.

Нагадаємо, перша зустріч цих команд завершилась результативною нічиєю — 1:1. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Севільї та Ювентуса розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.