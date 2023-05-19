Ліга Європи

Всі шість попередніх фіналів були виграні іспанським клубом.

Севілья у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи на своєму полі в додатковому часі обіграла туринський Ювентус (2:1). Перша зустріч завершилась із рахунком 1:1.

Таким чином Севілья вийшла у фінал другого за значимістю єврокубка, який стане для неї сьомим в історії клубу.

Раніше Севілья грала у фіналах Кубка УЄФА у 2006 та 2007 роках, а потім у фіналах Ліги Європи у 2014, 2015, 2016 та 2020 роках.

Примітно, що Севілья виграла всі шість єврокубкових фіналів і є рекордсменом за кількістю трофеїв Кубка УЄФА або Ліги Європи.

Нагадаємо, у фіналі турніру Севілья зіграє проти італійської Роми. Гра пройде у Будапешті, 31 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Севілья – Ювентус.