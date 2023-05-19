Ліга Європи

Слова португальського коуча після виходу в фінал Ліги Європи.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував вихід у фінал Ліги Європи. Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу римляни здолали леверкузенський Баєр з загальним рахунком 1:0.

"Я в історії Роми? Я думаю лише про те, як допомогти хлопцям у їхньому професійному розвитку, щоб вони завжди грали на максимумі та приносили радість уболівальникам. Сьогодні ми дуже пораділи черговому виходу у фінал єврокубкового турніру.

Це неймовірна команда. Не знаю, чи можу я вимагати більше від Роми, але ці хлопці заслужили чогось особливого.

Севілья — дуже сильна та досвідчена команда. Але про неї ми подумаємо трохи згодом. Зараз ми маємо думати про чемпіонат Італії", - сказав Моурінью.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23.