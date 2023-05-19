Ліга Європи

Іспанець попрощався з Лігою Європи.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував виліт з Ліги Європи від Роми на стадії 1/2 фіналу. Нагадаємо, римляни здолали леверкузенський Баєр з загальним рахунком 1:0.

"Вболівальники були неймовірні сьогодні. До матчу, під час гри та після неї. Ще один низький уклін. Ми пишаємося, що у нас з ними такий тісний зв'язок. За два тури до кінця ми все ще віримо, що можемо пробитися до єврокубків наступного сезону.

Ми робили все можливе до фінального свистка. Створювали моменти, били по воротах, але так і не забили. Ми провели хороший матч у відповідь, але не вистачило однієї деталі. Шкода, але ми маємо це прийняти. Важко програвати після лише одного пропущеного м'яча, але це футбол", — сказав Алонсо.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23.