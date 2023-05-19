На нагороду претендують семеро футболістів.
Ерлінг Голанд, Getty Images
19 травня 2023, 10:17
Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця за підсумками сезону-2022/23.
На нагороду номіновано семеро футболістів:
- нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;
- півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне;
- нападник Тоттенгема Гаррі Кейн;
- хавбек Арсенала Мартін Едегор;
- форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд;
- вінгер Арсенала Букайо Сака;
- захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр.
Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті АПЛ.
Раніше АПЛ назвала імена кандадитів на звання найкращого тренера за підсумками сезону, а також найкращого молодого гравця.