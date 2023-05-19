Англія

На нагороду претендують семеро футболістів.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця за підсумками сезону-2022/23.

На нагороду номіновано семеро футболістів:

- нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;

- півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне;

- нападник Тоттенгема Гаррі Кейн;

- хавбек Арсенала Мартін Едегор;

- форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд;

- вінгер Арсенала Букайо Сака;

- захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті АПЛ.

Раніше АПЛ назвала імена кандадитів на звання найкращого тренера за підсумками сезону, а також найкращого молодого гравця.