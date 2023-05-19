Ліга Європи

Слова англійця після виходу в фінал ЛЄ.

Нападник Роми Теммі Абрагам прокоментував вихід у фінал Ліги Європи. Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу римляни здолали леверкузенський Баєр з загальним рахунком 1:0.

"Ми оборонялися всі 90 хвилин. Але мені здається, що часом, коли борешся проти сильних команд, потрібно грати саме так.

Я пишаюся своєю командою. Не сумнівався, що ми здобудемо тут потрібний результат. Хочу подякувати партнерам — цей матч не був простим", - сказав Абрагам.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Рома у Лізі Європи-2022/23.