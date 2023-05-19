Ліга конференцій

Також номіновано гравців на звання автора найкращого голу тижня.

Вчора, 18 травня, пройшли матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких стали відомі фіналісти турніру.

За підсумками матчів УЄФА назвав імена чотирьох кандадитів на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

На нагороду претендують:

- захисник Фіорентини Крістіано Бірагі – вісім відборів та 83% точних передач у грі проти Базеля (3:1);

- півзахисник Фіорентини Іван Гонсалес — два забиті м'ячі та сім створених моментів у матчі з Базелем (3:1);

- хавбек АЗ Тіджані Рейндерс – 84% точних передач у зустрічі проти Вест Гема (0:1);

- півзахисник Вест Гема Деклан Райс – 100% точних передач у грі з АЗ (1:0).

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі. На нагороду претендують Іван Гонсалес, хавбек Вест Гема Пабло Форнальс, півзахисник Фіорентини Антонін Барак та гравець Базеля Зекі Амдуні.

🥇 Your vote for #UECL Goal of the Week goes to ______ 👈#UECLGOTW || @Heineken — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 18, 2023

Віддати свій голос за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій Вест Гем зіграє проти Фіорентини. Гра пройде 7 червня у Празі (Чехія).