Також номіновано гравців на звання автора найкращого голу тижня.
Іван Гонсалес, Getty Images
19 травня 2023, 10:38
Вчора, 18 травня, пройшли матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких стали відомі фіналісти турніру.
За підсумками матчів УЄФА назвав імена чотирьох кандадитів на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.
На нагороду претендують:
- захисник Фіорентини Крістіано Бірагі – вісім відборів та 83% точних передач у грі проти Базеля (3:1);
- півзахисник Фіорентини Іван Гонсалес — два забиті м'ячі та сім створених моментів у матчі з Базелем (3:1);
- хавбек АЗ Тіджані Рейндерс – 84% точних передач у зустрічі проти Вест Гема (0:1);
- півзахисник Вест Гема Деклан Райс – 100% точних передач у грі з АЗ (1:0).
Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі. На нагороду претендують Іван Гонсалес, хавбек Вест Гема Пабло Форнальс, півзахисник Фіорентини Антонін Барак та гравець Базеля Зекі Амдуні.
Віддати свій голос за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій Вест Гем зіграє проти Фіорентини. Гра пройде 7 червня у Празі (Чехія).