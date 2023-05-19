Ліга Європи

Футболіст вважає, що Ювентус не заслужив поступитись Севільї.

Захисник Ювентуса Данило прокоментував поразку від Севільї у півфіналі ЛЄ. Нагадаємо, за сумою двох матчів іспанці перемогли італійців з загальним рахунком 3:2.

"Це болісна поразка, адже ми добре підготувалися до гри проти важкого суперника у недружньому середовищі. Хлопці добре постаралися.

Ми припустилися кількох невеликих помилок. Нести відповідальність за цю поразку маємо ми, досвідченіші гравці, а не молоді хлопці, яким потрібні такі матчі для професійного зростання", — сказав гравець.

Дивитися відео голів та огляд матчу Севілья — Ювентус ви можете на Football.ua.