Футболіст вважає, що Ювентус не заслужив поступитись Севільї.
Данило, сайт УЄФА
19 травня 2023, 11:50
Захисник Ювентуса Данило прокоментував поразку від Севільї у півфіналі ЛЄ. Нагадаємо, за сумою двох матчів іспанці перемогли італійців з загальним рахунком 3:2.
"Це болісна поразка, адже ми добре підготувалися до гри проти важкого суперника у недружньому середовищі. Хлопці добре постаралися.
Ми припустилися кількох невеликих помилок. Нести відповідальність за цю поразку маємо ми, досвідченіші гравці, а не молоді хлопці, яким потрібні такі матчі для професійного зростання", — сказав гравець.
Дивитися відео голів та огляд матчу Севілья — Ювентус ви можете на Football.ua.