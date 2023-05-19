Україна

Дати поєдинків можуть змінитись у разі виклику футболістів до національної команди.

Вчора, 18 травня, відбулося спільне засідання української Прем'єр-ліги та Професійної футбольної ліги України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

На засіданні було затверджено дати проведення матчів плей-оф за право участі в УПЛ у сезоні-2023/24.

За регламентом два представники УПЛ (13 та 14 місця) та два представники Першої ліги (3 та 4 місця) змагатимуться за право виступати у чемпіонаті України наступного сезону.

Стикові матчі відбудуться 10 та 14 червня. У разі виклику гравців до національної команди матчі можуть провести 8 та 12 червня.

За чотири тури до кінця УПЛ у зоні перехідних матчів перебувають Минай та Рух. Також там можуть опинитися Чорноморець, Верес, Інгулець, Металіст 1925, Металіст та Львів.

У Першій лізі на вихід до УПЛ через стикові ігри претендують ЛНЗ, Металург та Карпати.

Також ПФЛ провела жеребкування матчів плей-оф за право виступати у Першій лізі у сезоні-2023/24.

Місце наступного сезону між собою розіграють друга команда Другої ліги та клуб, який займе сьоме місце у групі на вибуття Першої ліги.

Матчі пройдуть 3 та 10 червня. Представник Другої ліги буде господарем першого матчу.

Якщо матчі плей-оф завершаться з рівним рахунком, то для визначення переможця після закінчення основного часу матчу-відповіді призначається додатковий час — два тайми по 15 хвилин. Якщо в додатковий час переможця не виявлено, призначається серія пенальті.

За два тури до кінця Першої ліги на сьомому місці знаходиться ФСК Маріуполь. Також це місце можуть зайняти Буковина, Діназ, Полтава та Гірник-Спорт. На другому місці у Другій лізі знаходиться вінницька Нива, але її можуть змінити Хуст, Чайка та Звягель.