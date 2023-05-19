Ліга Європи

Тренер "нервіонців" поділився своїми думками після гри з Ювентусом.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти Ювентуса (2:1).

"Я прибув до Севільї, щоб зробити все можливе, і поки що все йде добре. Ми вибили два великі клуби, Манчестер Юнайтед та Ювентус, і ми зіграємо у Будапешті проти іншої великої команди та іншого великого тренера.

Люди не очікували, що ми зі штабом зробимо щось подібне, коли ми приїхали сюди, але ми досягли цього. Ми заслужено вийшли у фінал.

Ми домінували у матчі, але Ювентус вийшов уперед, і здалося, що вони зробили все, що потрібно. Потім ми зрівняли рахунок, і це окрилило нас.

У фіналі ми гратимемо проти відмінної команди та проти тренера, який багато років займається футболом, як і я, але він завжди виграє те, що я не вигравав так часто", - наводить слова Менділібара прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Севілья – Ювентус.