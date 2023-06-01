Невдача спідкала португальського керманича.
Жозе Моурінью, Getty Images
01 червня 2023, 09:00
Напередодні італійська Рома поступилась андалузькій Севільї у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА.
Севілья — Рома 1:1 (4:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги Європи
Цей фінал став для головного тренера "вовків" Жозе Моурінью вже шостим у рамках міжнародних клубних змагань, а також першим, у якого команда з ним на чолі поступилась.
У 2003 році виграв Кубок УЄФА з португальським Порту, а вже через сезон — Лігу чемпіонів УЄФА, потім, у 2010, була перемога в головному клубному змаганні з міланським Інтером.
На наступний міжнародний здобуток довелось зачекати сім років — Ліга Європи УЄФА з англійським Манчестер Юнайтед, а вже за п’ять років після того відбулась перемога з Ромою в першому в історії розіграші Ліги конференцій УЄФА.
Заключний матч сезону Рома проведе вдома в рамках Серії A проти Спеції.