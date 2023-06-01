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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 31 травня.

Завершилася 462 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"План контрнаступу України вражає. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію міці українців", – сенатор Грем після візиту до Києва.

Україна отримає БМП CV-90 від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО. Українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування.

російські війська за минулу добу обстріляли в Донецькій області більш як 10 населених пунктів. У Часовому Яру загинула людина. Загалом, шість людей поранено. Херсонська область за минулу добу була обстріляна 49 разів. Поранення дістали п’ятеро людей.

СБУ оголосила підозру блогерам, які публікували відео про роботу ППО під час обстрілів Києва 16 травня.

"Україна збирається перейти в контрнаступ влітку, США перебувають у контакті з початку планування, готують нові поставки озброєнь" – Білий дім.

"Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги загальним обсягом приблизно 7 млрд євро", – МЗС Норвегії.

Контрадмірал Військово-морських сил США Джон Кірбі оголосив зміст нового пакету військової допомоги Україні від США: ракети для ЗРК Patriot, протиповітряні ракети AIM-7 Sparrow, ПЗРК Stinger, ЗРК Avenger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, танкові снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси, некеровані авіаційні ракети Zunі, боєприпаси для БПЛА, гранатомети АТ-4, 30 мільйонів патронів, системи розмінування, прилади нічного бачення, запчастини та різне польове обладнання.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Нашими захисниками було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – робоча поїздка в нашу Одесу. Подякував тут нашим воїнам – за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям. Провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Керівництво області, військові, правоохоронці...

Область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, і держави. Дуже важливі результати є на Одещині у Служби безпеки України – у протидії російським диверсантам. Була доповідь генерала Москальова – щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ "Одеса". Детально розібрали, як посилити оборону. Детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення.

Провів виїзне засідання Ставки. Постійна увага фронту. Доповіді командувачів – "Хортиця", "Таврія", Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом. Спеціальна увага – нашому зерновому коридору, безпеці в Чорному морі. Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє в продовольчій безпеці.

Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий фактор. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!