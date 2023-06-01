Ліга Європи

Коментар наставника переможців Ліги Європи.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу у фіналі Ліги Європи над Ромою — 1:1 (4:1 по пенальті).

"Ми погано розпочали матч, вони комфортно себе почували на полі. Але в другому таймі ми змінилися. У додатковий час нічого суттєвого не сталося, а в серії пенальті нам супроводжував успіх.

Пенальті на тренуваннях та пенальті при 60 тисячах уболівальників — це не одне й те саме. У минулих раундах ми не відпрацьовували 11-метрових. Ми були впевнені у гравцях, які виконуватимуть пенальті.

Коли вони забили нам, усі подумали, що нам дуже непросто відіграватиметься. Але після перерви ми швидко зрівняли – це дало нам сил боротися за перемогу у цьому фіналі.

Я радий, що ми тут. Радий, що ми перемогли після нелегкого відрізка, який був у нас цього сезону. Ми зробили гарну справу. Це може вплинути на клуб", — цитує наставника Севільї офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.