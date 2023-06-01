Ліга Європи

Коментар воротаря іспанської команди після перемоги в ЛЄ.

Голкіпер Севільї Яссін Буну прокоментував перемогу у фіналі Ліги Європи над Ромою — 1:1 (4:1 по пенальті).

"Я мав чимало подібних моментів, я зрозумів, що потрібно просто зберігати спокій. Мої партнери дають мені почуття впевненості та безпеки. Вітаю їх, а також усіх, хто пов'язаний із Севільєю.

Цей сезон вийшов дуже емоційним, від чемпіонату світу і до сьогодні. Часом просто не усвідомлюєш, що відбувається зараз. Я завжди казав, що є людиною Севільї й готовий захищати її кольори. Мендилібар повірив у мене, а я відплатив за довіру", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.