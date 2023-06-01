Ліга Європи

Керманич римлян накинувся на представника Феміди після гри.

Рома напередодні поступилась андалузькій Севільї у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА.

Севілья — Рома 1:1 (4:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью під час прес-конференції зачепив питання якості роботи головного арбітра Ентоні Тейлора з Англії, але вже після спілкування з пресою вирішив особисто з’ясувати з ним стосунки на паркінгу стадіону Пушка Арена.

"Це була ср**а ганьба!", — кричав португальський фахівець.

Окрім цього, дісталось також і голові Комітету арбітрів УЄФА Роберто Розетті через пенальті, який, на думку Моурінью, мала отримати його команда в другому таймі.

"Навіть ти не сказав, що вони помилились. Там був пенальті! Навіть ти!".

Заключний матч сезону Рома проведе вдома в рамках Серії A проти Спеції.